Video: Laute Buhrufe für Präsident und Landeschef

FPÖ stellte Video ins Netz

Am Montag tauchte ein Video von dem Vorfall im Netz auf - online gestellt von FPÖ TV. Als Bundespräsident Van der Bellen und Landeshauptmann Stelzer am Stadtplatz vorgefahren wurden, setzten ein heftiges Pfeifkonzert und Buhrufe ein. Die Stimmung erinnerte an aggressive Fußballhooligans. Was auffällt: Die Kritiker dürften nicht zufällig dort gewesen sein, einige begleiteten die Politiker sogar mit mitgebrachten Ratschen.