Schützenhöfer wirbt für Van der Bellen

Nehammer: „Menschen können Entscheidung selbst treffen“

Zwar hatte der 70-Jährige bereits Anfang Juli seine Unterstützung anklingen lassen. Allerdings übte er sich in Zurückhaltung, da die offizielle Linie der ÖVP ist, keine Wahlempfehlung abzugeben. Bundeskanzler Karl Nehammer betonte im Mai in diesem Zusammenhang: „Die Menschen sind mündig und können ihre Entscheidung selbst treffen. Die Zusammenarbeit mit dem Herrn Bundespräsidenten war in den vergangenen Jahren sehr positiv und wir wünschen ihm für seine Kandidatur alles Gute!“