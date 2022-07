Van der Bellen überrascht mit scharfer Mahnung

„Wir sehen bereits jetzt ein dramatisches Ansteigen der Preise für viele Produkte des täglichen Bedarfs. Hunderttausende Menschen in unserem Land haben Angst und sind am Rande der Verzweiflung.“ Die Wurzel dieses Übels sieht Van der Bellen klar in Wladimir Putin, den er als „Diktator“ bezeichnete, der aus Hass auf die westliche Lebensweise Bomben auf Städte und Dörfer werfen lasse. „Weil er nicht erträgt, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der jeder Mensch gleich viel wert ist.“