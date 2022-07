Kandidatin mit „konservativem Wirtschaftsplan“

Darüber hinaus verspricht die 46-Jährige unter anderem „mutige Reformen“ im Wohnungsbau, beim Abbau von Bürokratie und dem Entflechten von EU-Vorschriften. Im Unterschied zu ihren Konkurrenten würde sie ein Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin oder dem Außenminister Sergei Lawrow nicht verweigern. Truss, die sich auf Twitter „Liz for Leader“ nennt, gilt als Kandidatin des rechten Flügels in der Tory-Partei und war bei den bisherigen Abstimmungen stets auf Platz drei gelandet. Laut Umfragen hat sie aber gute Chancen, viele Stimmen der am Dienstag ausgeschiedenen Abgeordneten Kemi Badenoch zu erhalten.