Britische Regierung überstand Vertrauensabstimmung

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses galt als moderat. Am Montagabend sprach die Mehrheit der Abgeordneten des Londoner Unterhauses der Regierung ihr Vertrauen aus. Eine Niederlage hätte möglicherweise zu einer Neuwahl geführt, was derzeit selbst Johnson-Kritiker wegen schlechter Umfragewerte vermeiden wollen. Der scheidende Premierminister Boris Johnson hatte bereits vor zwei Wochen seinen Rücktritt angekündigt, nachdem viele Parteikollegen und Minister Druck ausgeübt hatten. In seiner Rede am Montagnachmittag betonte er, in den großen Fragen die richtigen Entscheidungen getroffen und den Ausstieg aus der Europäischen Union vollendet zu haben.