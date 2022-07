Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen?

Versicherungssystem kommt an seine Grenzen

Die Zunahme von Naturkatastrophen bringt das private Versicherungssystem jedoch an seine Grenzen. Im vergangenen Jahrzehnt habe es laut KLV gleich sechs Katastrophenjahre gegeben, in denen mehr als jeder zehnte Versicherte betroffen gewesen sei, die Schadenshöhe habe sich verzweieinhalbfacht. „Was wir für 2022 an Prämien für Versicherung gegen Sturmschäden eingenommen haben, war bereits mit Ende Juni alles wieder ausbezahlt “, rechnet Vorstandskollege Kurt Tschemernjak vor.