Nach Unwettern: Großes Aufräumen und neues Zittern

Des einen Freud, des anderen Leid: Während zum Ferienauftakt in Ostösterreich am Freitag großteils Badewetter vom Feinsten herrscht, geht in einigen Regionen regelrecht die Welt unter. Betroffen sind - wie berichtet - Teile Kärntens, Oberösterreichs, Salzburgs und der Steiermark. Nach den verheerenden Unwettern der vergangenen Tage, die gar ein Todesopfer forderten, laufen hier die Aufräumarbeiten auf Hochtouren.