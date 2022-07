Massenhaft Vögel im Dreck und ohne Futter gehalten

Tote Entenküken trieben in Tümpel

In einem Freigehege wurden Hühner, Enten und ein Truthahn in der prallen Sonne und ohne Futter oder Wasser gehalten. „Wir gaben den Tieren sofort Wasser. Sie stürzten sich förmlich darauf. In einem verdreckten Tümpel trieben sogar verendete Entenküken“, heißt es seitens der Polizei.