Heute „kühlen“ die Öffis auf 31 Grad herunter

Die Hitzewelle hat Wien nun voll im Griff - auf bis zu 36 Grad klettert das Thermometer heute. Aber auch in den klimatisierten Öffis wird es über 30 Grad haben. Denn laut Wiener Linien ist die Klimaanlage auf dem Dach der U-Bahn verbaut. Sie darf daher nicht zu schwer und groß sein. Zudem seien stärkere Kühlanlagen ökologisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll. Auch Öko-Mediziner Dr. Hans-Peter Hutter stimmt zu, dass übermäßiges Kühlen nicht gesund ist. Das Tragen einer FFP2-Maske wird aber auch an Hitzerekord-Tagen streng kontrolliert. Der Ferienfahrplan der Öffis sorgt dafür, dass die Züge der U1 brechend voll sind.