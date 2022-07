Felbermayr: „Gegendruck auf den Kreml erzeugen“

Während in Österreich eine Debatte über eine mögliche Strompreisdeckelung entbrannt ist, wundert sich der Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr am Sonntag, dass man bei den Überlegungen, die Belastungen abzufedern nicht schon weiter ist. Es brauche vor allem eine gemeinsame europäische Initiative, so der Chef des Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Dass Europa von den Sanktionen stärker betroffen sei als Russland sieht Felbermayr jedoch nicht.