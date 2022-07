EU schafft weiteren Affenpocken-Impfstoff an

Massenimpfungen in New York gestartet

In New York haben die Behörden indes am Samstag drei Impfzentren geöffnet, in denen sich Interessierte gegen die Affenpocken immunisieren lassen können. Die Nachfrage im Big Apple war groß. Binnen nur sieben Minuten wurden 9200 Impftermine vereinbart. Allerdings ist der Impfstoff weiter äußert knapp - genauso wie in Deutschland.