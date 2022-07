Affenpocken: Erster Impfstoff steht vor der Tür

In Österreich steht die erste Lieferung eines Impfstoffs gegen Affenpocken bevor. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gab, soll dieser bereits kommende Woche eintreffen. Zunächst ist der Einsatz jedoch nur bei Risikogruppen vorgesehen. Aktuell sind in Österreich 83 Menschen an Affenpocken erkrankt.