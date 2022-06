Affenpocken: Derzeit keine internationale Notlage

Der Ausbruch von Affenpocken in mehr als 50 Ländern, darunter Österreich, wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst nicht als „Notlage von internationaler Tragweite“ bewertet. Das gab die UNO-Organisation in Genf am Samstagabend nach Beratungen eines Notfallausschusses bekannt, der aus Sorge über die Infektionen einberufen worden war.