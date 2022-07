Lange Spalte am Marmolada-Gletscher entstanden

Das sind noch keine Höchstwerte: Am 11. September 2018 waren auf dem Monte Rosa 8,5 Grad erreicht worden. Doch wie Meteorologen festgestellt haben, gab es noch nie so lange Hitzeperioden wie heuer. Im Gran-Paradiso-Massiv wurde am Sonntag auf 3272 Meter Höhe ein Höchstwert von 11,5 Grad gemessen.