Messner: Gletschersturz ist Folge des Klimawandels

Von Gletschern gehe eine immer größere Gefahr aus, da sie wegen der ungewöhnlich hohen Temperaturen in diesen Zeiten zunehmend instabiler werden würden, sagte Reinhold Messner. An den Abbruchkanten bilden sich dann sogenannte Eistürme oder auch Seracs, „die so groß sein können wie Wolkenkratzer oder Häuserzeilen.“ Der Südtiroler kennt diese Eistürme unter anderem aus dem Himalaya. Er hat selbst alle 14 Achttausender der Welt bestiegen und meint, dass es heute viel mehr Fels- und Eisabbrüche gebe als früher.