Müssen wir im Winter frieren, Frau Gewessler?

Aber in Österreich stürzen die Grünen in Umfragen ab, während sie in Deutschland auf einem Höhenflug sind. Wie erklären Sie sich das?

Wir sind politisch, - auch durch die Kanzlerwechsel, die Situation der ÖVP und die Vorwürfe, die da im Raum stehen, - in einer ganz anderen Situation. Trotzdem haben wir in den letzten Monaten in der Regierung viel auf den Boden gebracht. Vertrauen bildet sich immer im konkreten Tun. Das war immer mein Anspruch an Regierungsarbeit. Ich sitze nicht da, weil das schon mein Plan war, als ich fünf Jahre alt war. Sondern weil ich in diesem Land für die Menschen was verändern will. Und solange das geht, und das tut es, macht es für mich Sinn.