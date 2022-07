Das elektrische Mini-Cabrio hat nur einen Haken …

So luftig kann E-Mobilität sein! Mini hat den Cooper SE zum schicken Cabrio gemacht und macht Lust auf einen Open-Air-Sommer ohne Motorgeräusch. Der Flitzer wirkt, als hätte der Elektro-Mini hier seine wahre Bestimmung gefunden. Aber was so logisch, so fertig, so begehrenswert aussieht, bleibt (zumindest vorerst) nur ein Traum: Es handelt sich um ein Einzelstück zu Showzwecken.