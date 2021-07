Mini Cabrio JCW: Großer Spaß in kleinem Sportler

Was das Fahrgefühl betrifft, könnte man möglicherweise im direkten Vergleich einen Unterschied spüren. Nacheinander gefahren fällt an den an beiden Testwagen mit Adaptivdämpfern ausgestatteten Fahrwerken nichts auf. Beide kämpfen gleichermaßen mit geraden Strecken, sie lieben mehr die Kurven und müssen durch dauernde Korrekturen mehr oder weniger zum Geradeausfahren gezwungen werden. Doch auch Kurven brauchen kundige Hände, weil die Lenkung zwar recht direkt, aber eher gefühllos arbeitet und dazu neigt, Ecken in den Bogen einzubauen. Das konnten sie bei Mini schon mal besser.