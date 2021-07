LGBTIQ-Rechte: EU geht gegen Ungarn und Polen vor

Als Reaktion auf umstrittene LGBTIQ-Regelungen in Ungarn und Polen hat die Europäische Union neue Vertragsverletzungsverfahren gegen die beiden Mitgliedstaaten eingeleitet. „Europa wird niemals zulassen, dass Teile unserer Gesellschaft stigmatisiert werden“, erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag. Zuletzt hatten ein ungarisches Gesetz, mit dem Informationen über Homosexualität zensiert werden sollen, sowie „LGBTIQ-freie Zonen“ in einigen Teilen Polens für Empörung in der EU gesorgt.