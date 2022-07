Immer mehr Gräber in von Moskau besetzten Gebieten

In den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine ist die Zahl der Gräber nach Angaben einer NGO deutlich angestiegen. Eine Auswertung von Satellitenbildern und Bodenaufnahmen zeige unter anderem viele neue Grabstellen auf einem Friedhof in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, gab die US-Organisation Centre for Information Resilience am Freitag bekannt. Die Ukraine geht davon aus, dass in der wochenlang umkämpften Stadt rund 22.000 Zivilisten getötet wurden.