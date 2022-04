Putin feiert Erfolg: Mariupol laut Russen gefallen

„Humanitäre Korridore“ funktionieren

Inmitten heftiger Kämpfe haben vier Busse mit Zivilisten Mariupol noch den Rücken kehren können. Die Busse mit Frauen, Kindern und älteren Menschen an Bord hätten die seit knapp zwei Monaten belagerte Stadt am Mittwoch über „humanitäre Korridore“ verlassen können, teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk am Donnerstag mit. Nach ihren Angaben sollen die Evakuierungen über den Tag hinweg fortgesetzt werden.