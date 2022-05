Mit nichts außer dem Leben aus Mariupol geflohen

Keine Minute ohne Trauer, alles erinnert an Heimat

Sofiya lebt seit sieben Jahren in Innsbruck, und so war das Ziel der Familie Tirol. Zurücklassen mussten sie bereits zum zweiten Mal ein gutes Leben. Trotzdem sind sie nicht verbittert, sondern den Tirolern dankbar für alles, was sie geschenkt bekommen. Dennoch weint die Mutter oft. Alles erinnert an die Heimat, erzählt auch die ältere Schwester. Sie denken oft an Mariupol, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Albträume haben sie alle.