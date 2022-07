Richard Lugner trauert um „tolle“ Ivana Trump

„Ich bin über das Ableben von Ivana Trump sehr betroffen. Sie war einer der freundlichsten und höflichsten Gäste am Life Ball. Ich durfte sie aber schon vorher als Model von Thierry Mugler in sehr jungen Jahren kennenlernen. Ikonenhaft war ihre Frisur, witzig ihr tschechisches Englisch und herzlich ihr Blick und ihre Stimme. R.I.P. Ivana!“, so Gery Keszler in einer ersten Stellungnahme zur „Krone“.