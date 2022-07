Donald Trumps erste Frau Ivana gestorben

Donald Trumps erste Ehefrau Ivana Trump ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte der ehemalige US-Präsident am Donnerstag mit. „Ich bin sehr traurig, allen, die sie geliebt haben, und das sind viele, mitzuteilen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist“, erklärte der Ex-US-Präsident in einem Beitrag auf der sozialen Plattform Truth Social.