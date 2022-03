Homeoffice führt zu mehr Sauberkeit und Ordnung

Die durch den Wegfall des Arbeitsweges gewonnene Zeit nutzen viele Österreicherinnen und Österreicher produktiv. So sagen 57 Prozent, dass sie die Zeit, die sie normalerweise für den Arbeitsweg aufwenden, ganz bewusst in Hausarbeit investieren. Besonders eifrig sind die unter 30-Jährigen. In dieser Altersgruppe geben zwei Drittel an, die gewonnene Zeit für häusliche Tätigkeiten aufzuwenden.