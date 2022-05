Homeoffice machte Menschen sensibler gegen Lärm

700 Beschäftigte zählt die Synthesa-Gruppe in Österreich, 310 davon sind in der Zentrale des Herstellers von Farben, Lacken und Wärmedämmverbundsystemen im Mühlviertel tätig. Die gestiegene Lust am Sanieren, um die Dämmung von Gebäuden zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken, fordert die Firma. „Wir fahren in unserem Dämmstoffwerk an der Kapazitätsgrenze“, verrät Blümel.