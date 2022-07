Angekündigte Heeresreform wird zum Rohrkrepierer!

„In der Kaserne in Niederösterreich, die sich auf Pionierausbildung spezialisiert hat, gab es einen Unteroffizier, der uns extrem eingeschüchtert hat“, so der junge Mann. „Er ist in der Vergangenheit durch Gewaltdelikte aufgefallen und hat uns offen gedroht.“ Die Burschen fragen sich: „Warum lässt man solche Leute auf junge Menschen los?“