Budgeterhöhung macht das Heer wieder wehrfähig

Eigentlich ist es eine Groteske, dass erst die blutige Invasion Russlands in die Ukraine zum Umdenken in der europäischen Sicherheitspolitik geführt hat. Aber nicht nur in Deutschland, wo die Bundeswehr mit einem 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds modernisiert wird, auch in Österreich bahnt sich ein „Investitions-Turbo“ an. Denn Bundeskanzler Karl Nehammer hat angekündigt, das Heeresbudget von 0,76 Prozent auf ein Prozent - sprich von 2,7 auf rund 3,4 Milliarden Euro - pro Jahr anzuheben.