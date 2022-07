FlexiSpot EG8/EW8: Motorisierter Bürotisch im Test

Heimarbeit hat nachhaltig Fuß in der Wirtschaft gefasst. Doch nicht jeder hat ein professionell ausgestattetes Homeoffice. Selbst wenn ein Büro vorhanden ist, steht dort nicht zwingend ergonomisches Mobiliar. Motorisiert hochfahrbare Schreibtische, an denen die Arbeit auch stehend verrichtet werden kann, sollen da Abhilfe schaffen. Wir haben mit dem FlexiSpot EG8/EW8 ausprobiert, wie sich so eine Lösung macht.