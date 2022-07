In einem Punkt sticht Treibach sogar Rapid aus!

Was macht der kleine Regionalligist Treibach gegen den großen Bundesliga-Rekordmeister Rapid besser? Es hat einen aktuellen Nationalspieler in seinen Reihen! Denn einen Grün-Weißen im Nationalteam suchte man zuletzt unter Ralf Rangnick vergebens. Einen ÖFB-Kicker in Reihen der Kärntner gibt’s aber: Offensiv-Ass Vahid Muharemovic läuft sogar als Kapitän mit dem Adler auf der Brust auf – für Österreichs Futsal-Nationalteam!