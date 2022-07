Lignano plant Verordnungen gegen „Alk-Tourismus“

Wie berichtet, griffen sich in der Nacht auf Sonntag etwa 70 Menschen auf der Strandpromenade in Lignano gegenseitig an. Sie gingen unter anderem mit Flaschen und Glasscherben aufeinander los. Ein 20-Jähriger aus Udine musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Zustand hat sich seither gebessert. Er soll bald von der Polizei vernommen werden können. Diese ermitteln wegen schwerer Körperverletzung. Seine Aussagen könnten vor allem deshalb entscheidend sein, da es an der Stelle in der Nähe einer Diskothek, an der er entdeckt wurde, bisher keine Videoüberwachung gibt.