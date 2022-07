Berger mit zwei Siegen aus der 37-Tages-Blase

Nach zwei Niederlagen Tormann ausgewechselt

In einer „Blase“ in Südchina wurden zehn Partien in 37 Tagen absolviert. Am Dienstag kehrten Tormanncoach Berger, Chef Jung-Won Seo, den er von seiner Ried-Zeit kennt, sowie die Spieler um den Wiener Richard Windbichler ins dreieinhalb Flugstunden entfernte Chengdu zurück.