Bergers verrückte neue Welt namens Chengdu

Weihnachten will Berger zu Hause verbringen

Die vierte Phase der Meisterschaft startet nächste Woche. Bis Mitte Dezember sollte klar sein, ob Chengdu (aktuell Vierter) aufsteigt. Bergers Ziel ist, über Weihnachten nach Hause zu fliegen. „Aber aufgrund der Corona-Lage ist alles sehr unsicher. Deswegen habe ich mit dem Klub ausgemacht, dass wir uns bis Jänner anschauen, wie es läuft. Grundsätzlich wäre der Plan, dass ich zweieinhalb Jahre bleibe.“ In einer neuen, verrückten Welt. „Wenn du in der Stadt etwa Essen bestellst, wird dir das per Drohne angeliefert.“