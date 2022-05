Für Berger geht es ab in die Liga-Blase

Zehn Partien in 30 Tagen, abgeriegelt vom Rest

Freilich nicht im neu gebauten 60.000er-Stadion. „Sonntag geht es in den Süden Chinas nach Meizhou, wo wir vier Wochen in einer Blase zehn Meisterschaftsspiele absolvieren, natürlich ohne Fans“, betont der Ex-Bundesliga-Goalie. Der mit Chefcoach Jung-won Seo, seinem Ex-Mitspieler in Ried, auf einen guten Start hofft. Und darauf, dass die österreichische Verstärkung Richard Windbichler spielfit wird. „Der Richi war drei Wochen in Shanghai in Quarantäne, durfte zunächst nicht raus. Dann gab es keinen Flug nach Chengdu, er wurde per Auto 24 Stunden hergefahren. Und nun sitzt er wieder sieben Tage in Quarantäne“, berichtet Berger über teils chaotische Zustände.