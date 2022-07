Fledermaus-Alarm bei der ÖVP im EU-Parlament

In Freiheit entlassen

„Wir stülpten eine Keramikschüssel über die Fledermaus und schoben ganz vorsichtig ein Stück Karton darunter“, erzählt Sagartz. Erst im Zuge dieses Einsatzes wurde die tierische Schlafmütze langsam munter. Kaum war das Langohr am Fensterbrett, breitete es schon die Flügel aus und hob in die Lüfte ab.