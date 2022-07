RTX 3080 TI & Core i9: Mifcom-Bolide am Prüfstand

Wer brachiale Leistung wünscht und in 4K-Auflösung spielen will, findet die nötigen Fähigkeiten nicht in einem dünnen Notebook, sondern fährt größere Geschütze auf. Im vorliegenden Fall ist das, verbaut in einem hochwertigen Gehäuse von Lian Li, aktuelle High-End-Hardware, etwa von Asus, Corsair, Intel, Samsung und Nvidia. Bei der Komponentenauswahl hat ein Rechner aus der PC-Manufaktur dem klassischen Komplett-PC etwas voraus: Man weiß genau wie beim Selbstbau-System, welche Teile verbaut werden.