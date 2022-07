Rätselraten um Ansiedlung von Amazon in Kronstorf

Interesse seit 2013

Weder vom Kronstorfer Bürgermeister noch von Achleitner gab es damals klare Antworten auf die Frage, was denn an der Geschichte dran sei. Also konfrontierten die Grünen den Landesrat per schriftlicher Anfrage mit dem Thema. Die Antworten fallen allerdings einmal mehr reichlich vage aus. Amazon habe 2013 Interesse an einem Standort in Österreich bekundet und in diesem Zusammenhang auch die heutige Business Upper Austria kontaktiert, lässt Achleitner wissen. Zum betreffenden Areal gebe es aber „immer wieder Anfragen von regionalen, nationalen und internationalen Unternehmen“.