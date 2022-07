Millstätter Straße: Sanierung wird länger dauern

Afritz, Feld am See, Untertweng, Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Döbriach und viele kleinere Orte - ihre Bewohner sind derzeit, wenn sie nach Villach wollen, auf einen langen Umweg über den Glanz angewiesen. In Feistritz an der Drau können sie ihre Fahrzeuge wieder südwärts steuern - auf der B 100 oder der Tauernautobahn. Das wird länger so bleiben, denn die Millstätter Straße bleibt in der Klamm gesperrt.