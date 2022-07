Nächster Landeschef legt bei Preisdeckel nach

Der Preisdeckel auf dem Energiekostentopf ist heiß. Die ÖVP könnte sich durch interne Unstimmigkeiten die Finger verbrennen. Am Montag legte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer in der „Krone“ nach: „Wir brauchen eine europäische Lösung. Auf nationaler Ebene wäre eine temporäre Deckelung, Halbierung oder eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Strom relativ unbürokratisch und rasch umsetzbar. In besonderen Zeiten braucht es besondere Maßnahmen.“