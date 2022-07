Neues ÖVP-Machtspiel: „Funktionäre sind nervös“

Ein ranghoher ÖVP-Politiker bringt die Preisdeckel-Offensive von Johanna Mikl-Leitner so auf den Punkt: „Der Preisdruck machte es notwendig. Die Funktionäre sind nervös.“ Niederösterreichs Landeschefin pflegte bis jetzt den Stil der Parteiräson. In den vergangenen Jahren hörte man wenig Zurufe in Richtung Wien.