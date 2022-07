Strompreisdeckel ist „keine Raketenwissenschaft“

Falsches Argument der „Lobbyisten“?

Christian Kern will das Argument jedoch nicht gelten lassen: Der Vizekanzler rechtfertige damit bloß die „Untätigkeit“ der Regierung in der brisanten Thematik, so der Ex-Kanzler. Kogler glaube dabei an ein „falsches Argument“, welches „die Lobbyisten der Energiekonzerne gerne verbreiten“.