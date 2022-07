Mit Skibindung im Handgepäck zu den World Games

Albin Ouschan: Der Gold-Favorit am Tisch

Der Billard-Weltmeister im 9er-Ball von 2021 ist in den USA, um Edelmetall zu gewinnen. „Ich kann jeden schlagen, will wieder an die Spitze der Weltrangliste!“ Zum Start wartet morgen der Südafrikaner Aden Joseph. Vorm Finale müssten danach Titelverteidiger Carlo Biado (Phi) und Joshua Filler (D) fallen.