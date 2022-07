Yosemite-Nationalpark: Feuer bedroht Mammutbäume

Im Yosemite-Nationalpark in der Sierra Nevana in Kalifornien, der berühmt für seine alten Riesenmammutbäume ist, bedroht derzeit ein Waldbrand die uralten Bäume. Nach Angaben der örtlichen Behörden breitete sich das Feuer am Südrand des Nationalparks in dem beliebten Ausflugsgebiet aus.