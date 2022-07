Während der Fahrt aus dem Auto geschossen

Am Freitag gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass aus einem Pkw, der auf der Klagenfurter Schnellstraße unterwegs war, auf Höhe St. Veit an der Glan mehrere Schüsse durch das Dachfenster abgefeuert worden seien. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug in Klagenfurt von einer Polizeistreife angehalten.