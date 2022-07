Heimplatz: Freistadt und Linz helfen 100-Jähriger

Bekanntlich lebte die 100-jährige Freistädterin bis zuletzt sogar noch selbstständig in ihrer Wohnung. Doch nach einem Sturz vor etwas mehr als zwei Wochen, bei dem sie sich das Steißbein brach, kann sie nur noch liegen und braucht deshalb einen Pflegeplatz. Einen solchen zu finden, gestaltet sich für die in Linz lebenden Kinder der hochbetagten Mühlviertlerin - beide auch schon 75 und 70 Jahre alt - jedoch zu einem wahren Spießrutenlauf. Denn in vielen Heimen sind zwar Betten frei, aber das Personal dafür fehlt.