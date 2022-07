Kein Pflegeplatz für 100-jährige Mühlviertlerin

Derzeit Pflege daheim, aber kein Dauerzustand

Derzeit wird Maria K., die früh Witwe geworden war und zwei Kinder alleine großgezogen hat, von ihrer Familie in ihrer Wohnung in Freistadt betreut. Tochter und Sohn wechseln sich ab. Ein Pflegebett wurde schon bestellt, es sollte in die kleine Linzer Wohnung des Sohnes geliefert werden, wo er die Mutter dann versorgt hätte. Roman K. war 30 Jahre lang Krankenpfleger. Am Dienstag gab es für die Familie einen ersten, kleinen Lichtblick. Für drei Wochen ist im Pflegeheim Lasberg ein Bett für Maria K. frei. „Wie es dann weitergeht, wird man sehen. Wir hoffen halt, dass sie bleiben kann“, so Karin S.