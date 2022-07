8 Tipps: So wird Ihr Urlaub nicht zur Stressfalle

Die Reisezeit kann übrigens eine gute Chance sein, neue Gewohnheiten einzuüben. Was gemeinhin im stressigen Alltag eher selten funktioniert. Der innere Schweinehund lässt sich in der Urlaubszeit besser austricksen. So starten viele mit Sport durch oder üben sich in Meditation - um auch nach dem Urlaub in Balance zu bleiben. Oder gehen in sich und überlegen: Wofür möchte ich mir, daheim angekommen, wirklich Zeit nehmen?