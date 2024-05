Attacke gegen Polizei! US-Star Scheffler verhaftet

Der Masters-Sieger wurde inzwischen wieder aus dem Gewahrsam entlassen, nachdem er in die Justizvollzugsanstalt von Louisville gekommen war und ein entsprechendes Foto von ihm in einem orangefarbenen Gefängnisanzug gemacht wurde. „Es war eine sehr chaotische Situation, verständlicherweise in Anbetracht des tragischen Unfalls, der sich zuvor ereignet hatte. Es gab ein großes Missverständnis darüber, was ich dachte, worum ich gebeten worden war“, erklärte Scheffler später auf ESPN.