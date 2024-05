Hagel und Regen vereitelten Klinik-Veranstaltungen

Ganz anders das Bild beim „Fest der Gesundheit“: Viele Autos und ein volles Zelt. Trotzdem die Entscheidung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Nationalrat Maximilian Köllner und Landtagsabgeordneten Kilian Brandstätter: Das Fest wird abgesagt. „Wir feiern nicht, wenn es rundherum Überschwemmungen gibt“, so der einhellige Tenor. „Hier sollte Solidarität herrschen. Es macht kein gutes Bild, wenn wir hier Spaß haben,während es in Neusiedl am See, Podersdorf am See, Mönchhof und anderen Gemeinden im ganzen Land Menschen gibt, die ihre Keller auspumpen und um ihr Hab und Gut fürchten müssen.“