GAK setzt seine Abschiedstour mit 5:2-Sieg fort

Der künftige Fußball-Bundesligist GAK hat sich in der vorvorletzten Runde der 2. Liga keine Blöße gegeben und am Freitag einen 5:2-(4:1)-Sieg beim SV Stripfing gefeiert. Ein Eigentor von Stefan Rakowitz (27.), ein Doppelpack von Lenn Jastremski (32., 35.), sowie Treffer von Daniel Maderner (45.+1) und Thomas Schiestl (66.) brachten der Truppe von Gernot Messner einen klaren Erfolg, erstmals in dieser Saison gelangen dabei fünf Tore.